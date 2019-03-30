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Adana'da örtülü kadına yönelik saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

Örtülü iki kadından birini taciz ve darbederek tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli kadın serbest bırakıldı

Adana’da örtülü iki kadından birini taciz ve darbederek tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli kadın salıverildi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde örtülü iki kadından birine hakaret ederek yüzündeki peçeyi açmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Z.G'nin (50), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Z.G'nin, yolda karşılaştığı ve tanımadığı örtülü iki kadına yönelik saldırısı iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Örtülü kadınlardan Yaren D'nin üzerine yürüyüp peçesini açmaya çalışan Z.G, kadının şikayetçi olması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit", "hakaret" ve "yaralama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Adana'da örtülü kadına yönelik saldırı iddiası

- Örtülü iki kadından birini taciz ve darbederek tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli kadın serbest bırakıldı

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor
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