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Adana’da otobüs ile cip çarpıştı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 20:29 | Son Güncelleme

Adana’nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü ile cip çarpıştı.

Adana’nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
Kaza, Pozantı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

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