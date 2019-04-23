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Adana'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 03:16 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K'nın kullandığı 38 RL 330 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Beyazevler çıkışına bir kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler otomobillerini durdurarak araçtan fırlayan yaralı S.K'ya yardıma koştu. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ve bekçiler, kaza sonrası devrilen araçtan fırlayan başka kişi olma ihtimaline karşın ağaçlık alanda arama yaptı, otomobil de bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza otomobil TAG

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