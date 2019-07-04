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Adana'da otomobil boş sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 19:38 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil boş sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Gökhan Balcı (28) idaresindeki 01 R 6141 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, yaklaşık 20 metre yükseklikten boş sulama kanalına devrildi.

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerince kurtarılan Gökhan Balcı ile araçtaki yaralı Eyüp Oruç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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2 yaralı can-kur otomobil Sarıçam sulama kanalı

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