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Adana'da otomobil devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 04:02 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Adana'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Güven Özdemir idaresindeki 01 AFG 19 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi civarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Özdemir ile araçta bulunan Özgen Avan yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

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cankur adana otomobil trafik kazası

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