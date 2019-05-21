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Adana'da otomobil devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 01:33 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile durakta bekleyen anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan yolunda Mehmet Ö'nün kullandığı 01 NF 808 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bu sırada kaza yerinin yakınındaki durakta bekleyen Anne Nermin ve kızı Emine İ. otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı anne ve kızını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralanan sürücü de başka bir ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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