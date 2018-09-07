Adana'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp, devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Berke Akyıldız (22) yönetimindeki 01 EA 475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Akyıldız ile otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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