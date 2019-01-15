HABER

Adana'da otomobil göle uçtu: 1 kişi kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 10:36 | Son Güncelleme

ADANA'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü virajı alamayan otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu.

Adana'da otomobil göle uçtu: 1 kişi kayıp

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü virajı alamayan otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Otomobildeki Emre Çökerten, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, yüzerek göl kıyısına çıkarken, araçta bulunduğu öne sürülen Hakan Çökerten ise suda kayboldu.
Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Amerikan Adası'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 01 DFC 67 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldaki virajdan Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Akıntıyla birlikte sürüklenen otomobildeki Emre Çökerten, araçtan çıkıp yüzerek kıyıya geldi. Kıyıdaki kafenin bekçisi, Çökerten'i fark edip, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çökerten'in, araçta kuzeni Hakan Çökerten'in bulunduğunu ve kendisini en son otomobilin üzerinde gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
OTOMOBİLDEN KİMSE ÇIKMADI
Otomobili, kuzeni Hakan Çökerten'in kullandığı belirten Emre Çökerten, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen Çökerten'in hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. Gölde yapılan aramada, otomobil içinde Hakan Çökerten'e rastlanmadı. Dalgıç polisler, otomobil çevresindeki aramaya devam ederken, Hakan Çökerten'in adresinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FODTOĞRAFLI

Adana'da otomobil göle uçtu: 1 kişi kayıpAdana'da otomobil göle uçtu: 1 kişi kayıpAdana'da otomobil göle uçtu: 1 kişi kayıpAdana'da otomobil göle uçtu: 1 kişi kayıp

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
9'uncu kattan atlayıp, intihar etti9'uncu kattan atlayıp, intihar etti
2019'un ilk cinayeti 2 saat içinde çözülmüş2019'un ilk cinayeti 2 saat içinde çözülmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.