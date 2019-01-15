Adana'da otomobil göle uçtu: 1 kişi kayıp

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü virajı alamayan otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Otomobildeki Emre Çökerten, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, yüzerek göl kıyısına çıkarken, araçta bulunduğu öne sürülen Hakan Çökerten ise suda kayboldu. Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Amerikan Adası'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 01 DFC 67 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldaki virajdan Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Akıntıyla birlikte sürüklenen otomobildeki Emre Çökerten, araçtan çıkıp yüzerek kıyıya geldi. Kıyıdaki kafenin bekçisi, Çökerten'i fark edip, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çökerten'in, araçta kuzeni Hakan Çökerten'in bulunduğunu ve kendisini en son otomobilin üzerinde gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. OTOMOBİLDEN KİMSE ÇIKMADI Otomobili, kuzeni Hakan Çökerten'in kullandığı belirten Emre Çökerten, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen Çökerten'in hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. Gölde yapılan aramada, otomobil içinde Hakan Çökerten'e rastlanmadı. Dalgıç polisler, otomobil çevresindeki aramaya devam ederken, Hakan Çökerten'in adresinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

