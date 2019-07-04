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Adana'da otomobil iki araca çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 02:01 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil iki araca çarptı: 5 yaralı

Adana'da, bir otomobilin iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başer Başaran (30) kullandığı 06 DNZ 43 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda, önce yol kenarına park etmek için manevra yapan Mehmet Fatih Şenateş'in idaresindeki 33 FC 400 plakalı otomobile, ardından da seyir halindeki Mehmet Ardınç'ın kullandığı 01 LD 757 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Eser Gül ile 10 yaşındaki Kaan Ardınç yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

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5 yaralı Alkollü sürücü Çukurova

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