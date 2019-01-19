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Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 20:53 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, plakasız motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu kaskı olmayan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, plakasız motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu kaskı olmayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, "Bana ne oldu, burası neresi?" dedi.
Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan Ataş yönetimindeki 42 DV 278 plakalı otomobil, Sinan Solmaz (19) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve kaskı olmadığı öne sürülen motosiklet sürücüsü Solmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak, Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.
'BANA NE OLDU, BURASI NERESİ?'
Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sinan Solmaz, kazadan sonra şoka girerken çevresindekilere, "Bana ne oldu, burası neresi?" diye tepki gösterdi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıAdana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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