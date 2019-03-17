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Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

Adana’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i kadın 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i kadın 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmed Halef yönetimindeki 27 MD 173 plakalı otomobil ile Ferhat Oğuz’un kullandığı 01 DDT 85 plakalı hafif ticari araç, Şehit İlbey Gülbey Caddesi’nde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın da ön tarafı hurdaya döndü. Kaza sonrası hafif ticari araç yol kenarındaki iş yerinin demir kapısı ve duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde zarar oluştu. Kazada sürücüler ve Ferhat Oğuz’un eşi yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası araçlardan yakıt sızıntısı olduğu için olay yerine itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Ayrıca trafik polisi de kazayla ilgili çalışma başlattı.

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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