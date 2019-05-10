Adana’da otomobil kanala düştü: 1 ölü

Adana’da otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Sazaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Cumali Ateş idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçtan çıkmayan Ateş, hayatını kaybetti. Bir vatandaş kanalda otomobil olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sualtı polisleri Ateş’in cesedini otomobilin içerisinden çıkarttı.

Ateş’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



