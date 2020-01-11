HABER
  4. Adana'da otomobil kundaklayan zanlı tutuklandı

Adana'da otomobil kundaklayan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Kundaklama güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da bir otomobili kundaklayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde, Mehmet Ok'a ait otomobilin kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin kapısını açtığı otomobili içine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği, daha sonra sönmemesi için de araca otomobil lastiği bıraktığı belirlendi. Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli S.D'yi, Dedekorkut Mahallesi ara sokaklarında gözaltına aldı.

Araç sahibi Ok, emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce hırsızlık amaçlı evine girmek isteyen şüpheli S.D'yi babasına şikayet ettiğini, zanlının intikam almak için aracını kundaklamış olabileceğini söyledi.

Şüpheli S.D. ise Ok'un babasına küfür etmesi nedeniyle tartıştıklarını, bu nedenle aracı kundakladığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aracın kundaklanması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
İhlas Medya’ya 3 ödül birdenİhlas Medya’ya 3 ödül birden
İstanbul, ünlü saç tasarım sanatçıları Georgiy Kot ve Shafaq Novruz’u ağırladıİstanbul, ünlü saç tasarım sanatçıları Georgiy Kot ve Shafaq Novruz’u ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana güvenlik kamerası kundaklama

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Vampir kelebek tehlikesi büyüyor! Şimdi de...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

Kocaeli’deki masaj salonuna fuhuş baskını! Tutuklandılar

Masaj salonuna fuhuş baskını!

Son depremler! Marmara'da peş peşe 14 deprem

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Eşi tarafından dövüldü, gözünü kaybetti! "Dünyamı kararttı"

Onu bu hale eşi getirdi! "Dünyamı kararttı"

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.