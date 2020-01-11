Adana'da otomobil kundaklayan zanlı tutuklandı

Adana'da bir otomobili kundaklayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde, Mehmet Ok'a ait otomobilin kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin kapısını açtığı otomobili içine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği, daha sonra sönmemesi için de araca otomobil lastiği bıraktığı belirlendi. Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli S.D'yi, Dedekorkut Mahallesi ara sokaklarında gözaltına aldı.

Araç sahibi Ok, emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce hırsızlık amaçlı evine girmek isteyen şüpheli S.D'yi babasına şikayet ettiğini, zanlının intikam almak için aracını kundaklamış olabileceğini söyledi.

Şüpheli S.D. ise Ok'un babasına küfür etmesi nedeniyle tartıştıklarını, bu nedenle aracı kundakladığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aracın kundaklanması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

