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Adana'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 02:37 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ş.B'nin kullandığı 01 DCU 20 plakalı otomobil merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile Ray Sokağın kesiştiği noktada sürücüsü tespit edilemeyen 01 B 9114 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette bulunanlardan Şemsettin Taşyiğen'in öldüğünü belirledi, ismi henüz belirlenemeyen kişi ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri sürücü Ş.B'yi gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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adana Kaza otomobil

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