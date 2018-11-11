Adana'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Adana'da otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan yaşlı çifte yoldan geçen doktor ve hemşire müdahalede bulundu.
Alınan bilgiye göre, Adana-Mersin otobanında Ali Şen'in (65) kullandığı 33 N 5924 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Araç içerisinde sıkışan sürücü Şen ile eşi Sevim Şen'e (63) ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor ve hemşire yaptı.
Olay yerine çağrılan CAN-KUR ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaşlı çift, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı
Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme
Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var
'Komünist Başkan' sürprizi! Adaylığını açıkladı
MHP lideri Bahçeli'den flaş 'af' açıklaması
Almanya'yı karıştıran suikast iddiası! Ordu içindeki bir grup...
Bu görüntü sosyal medyayı salladı: Beni alıp götürecek sandım
Okuyucu Yorumları 0 yorum