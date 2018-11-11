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Adana'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

Adana-Mersin otobanında otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan yaşlı çifte yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Adana'da otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan yaşlı çifte yoldan geçen doktor ve hemşire müdahalede bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adana-Mersin otobanında Ali Şen'in (65) kullandığı 33 N 5924 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Şen ile eşi Sevim Şen'e (63) ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor ve hemşire yaptı.

Olay yerine çağrılan CAN-KUR ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaşlı çift, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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adana Kaza Mersin otoban

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