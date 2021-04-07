HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı

Adana’da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı

07.04.2021 04:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yolun bittiğini fark edemeyen otomobil sürücüsü aracıyla yol işlerine ait şantiyeye devrildi.

1/

Adana’da yolun bittiğini fark edemeyen otomobil sürücüsü aracıyla yol işlerine ait şantiyeye devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken bir kişide araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 34 PC 5456 plakalı otomobiliyle yolun bittiğini fark etmedi. Sürücü, Adana Büyükşehir Belediyesine ait yol işlerinin şantiyesine girdi. Ardından kontrolden çıkan araç şantiyeden aşağı doğru devrildi. Kazayı gören şantiye görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Araç içerisinde bulunan başka birinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Polis kaçan kişinin otomobilin sürücüsü olabileceğini değerlendiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları dondurulduAralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Diğer Haberler

İBB neden kaybedildi? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken açıklamalar

İBB neden kaybedildi? AK Parti İstanbul İl Başkanı açıkladı

Aralarında Gülen ve Karayılan'ın da olduğu 377 kişinin mal varlığı donduruldu

Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu

İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör operasyonu

TBMM Genel Kurulunda güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi

Kritik kanun teklifinde yeni gelişme! Birinci bölüm kabul edildi

Manisa'da, 6 yaşındaki Eymen'in başına 'yorgun mermi' isabet etti

6 yaşındaki çocuk parkta oynarken başından vuruldu

Dünya Sağlık Günü nedir? İşte Dünya Sağlık Günü mesajları

Dünya Sağlık Günü nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.