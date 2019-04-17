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Adana'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 04:31 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AE 055 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda İncirlik Park Alanı civarında, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobildeki Fatih Zeren'in öldüğünü, B.K, K.K. ve E.E'nin yaralandığını tespit etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından Zeren'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası

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