HABER

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 00:45 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan gişelerine yakın bir noktada meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan gişelerine yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Altun (57) kullandığı 31 B 3056 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole devrildi. Kendi çabalarıyla otomobilden yaralı olarak çıkan Ebru Yıldırım polis ekiplerini arayarak kaza yaptıklarını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan Şahin Değirmenci’yi itfaiye ekipleri kurtararak ambulansa bindirdi. Şahin Değirmenci ve Ebru Yıldırım Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, Değirmenci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Tuncay Altun ve otomobil içerisinde bulunan Sevda Acar (50) ise kazada hayatını kaybetti. Altun ile Acar’ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.