HABER

Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 01:16 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Tuncay Altun'un kullandığı 31 B 3056 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Otomobil içerisindeki yaralılar 112 acil servis ekiplerini arayarak, Ceyhan istikametine gittikleri sırada kaza yaptıklarını ve araçta sıkıştıklarını söyledi.

Bunun üzerine belirtilen istikamete çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bir süre kaza yerini bulmakta güçlük çeken görevliler, tekrar iletişim kurdukları yaralılardan konumlarını öğrendi.

Yolun 15 metre aşağısında karanlık bir noktadaki otomobili fark eden ekipler, itfaiye ve AFAD yardımıyla yaralıları otomobilde sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılardan Ebru Yıldırım ve Şahin Değirmenci, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, sürücü Altun ile otomobilde sıkışan Sevda Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından cesetler ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'daDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da
Eyüpsultan'da inşaat kazık direkleri çukuruna düşen çocuk hayatını kaybettiEyüpsultan'da inşaat kazık direkleri çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Ceyhan Kaza ölü

En Çok Okunan Haberler

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli geliyor

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Kan donduran olay! Cinayeti işledikten sonra yaptığı pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.