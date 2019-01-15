Adana’da otomobil Seyhan Nehri'ne devrildi

Adana’da, Seyhan Nehri’ne devrilen otomobildeki iki kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu, suda kaybolduğu belirtilen sürücünün bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Çörten idaresindeki 01 DFC 67 plakalı otomobil merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda "Amerikan Adası" olarak adlandırılan bölge içerisinde kontrolden çıkarak Seyhan Nehri'ne düştü.

Düşen otomobilde yolcu konumunda bulunan Emre Çörten kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp sürücü Hakan Çörten’in suda kaldığını belirterek çevreden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtulduğu belirlenen Emre Çörten’i kontrol amaçlı hastaneye götürdü.

Su Altı Grup Amirliğine bağlı polis ekiplerinin nehirdeki arama çalışmalarında araç bulurken, Hakan Çörten'e ise rastlanmadı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

