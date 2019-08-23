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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

Araç sürücüsü suya düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Kuş yönetimindeki 80 GH 806 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaca çarptı, sonra bulvardaki demir korkulukları parçalayıp kanala düştü.

Sürücü Kuş, suya düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçen Kuş'un durumunun iyi olduğu bildirildi.

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adana otomobil sulama kanalı sürücü

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