Adana'da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Adana'da, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Yurt'un kullandığı otomobil, Çukurova ilçesi otoban içerisinde yol kenarında park halindeki Ahmet Parlak iradesindeki 63 YT 682 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrularak refüje çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü Yurt yaralandı.
Mehmet Yurt, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otomobilden yola akan yağ karayolları görevlileri tarafından temizlenirken, otomobil de çekici yardımıyla kaldırıldı.
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