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Adana'da otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

ADANA'da motosikletli yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana'da otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirdi

ADANA,(DHA)- ADANA'da motosikletli yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polisler, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Üzerlerindeki ruhsatsız tabancaları atarak kaçan 3 kişi yakalandı. Ekipler, ayrıca bir başka uygulamada, otomobilin klima peteklerine gizlenmiş, 2 ruhsatsız tabanca buldu. Ele geçen 5 tabanca incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderilirken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Adana'da otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirdiAdana'da otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirdiAdana'da otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirdi

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