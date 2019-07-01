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Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Adana’da bir otomobilin lastiğini patlatıp sürücüye yardım etme teklifinde bulunan 2 kişi, içerisinde 22 bin euro bulunan çantayı alıp kaçtı.

Adana’da bir otomobilin lastiğini patlatıp sürücüye yardım etme teklifinde bulunan 2 kişi, içerisinde 22 bin euro bulunan çantayı alıp kaçtı. Polisin sıkı takibi sonucu kaçan şahıslardan 2 kişi yakalandı, 12 bin euro ele geçirildi.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadan 22 bin euro para çeken G.E., 01 EFF 06 plakalı otomobiline binerek yolda ilerlemeye başladı. Bir süre sonra seyir halindeyken yanına yaklaşan motosiklet üzerindeki 2 şahıs, G.E.’ye otomobilinin lastiğinin patlak olduğunu söyledi. Bunun üzerine G.E., sağa çekerek kendisine yardımcı olmak istediğini söyleyen şahıs ile birlikte lastiği kontrol etmeye başladı. Bu sırada motosikletteki diğer şahıs, otomobilin arka koltuğundaki içerisinde 22 bin euro bulunan çantayı alarak diğer şahısla birlikte olay yerinden kaçtı.
G.E.’nin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Polis, zanlıların Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ne kaçtığı bilgisini aldı. Güven timi tarafından sokak arasında sıkıştırılan şahıslar yakalandı. Yapılan üst aramasında şahısların birinin üzerinden 11 bin euro, diğerinin üzerinden ise bin euro para çıktı.
Öte yandan otomobilde yapılan incelemede sağ arka lastiğin bıçakla patlatıldığı belirlendi. Yakalanan iki zanlıya yardım ettiği öğrenilen başka bir şahsın da üzerindeki 10 bin euro ile kaçarak izini kaybettirdiği bildirildi. Kaçan diğer şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Üzerinden 12 bin euro çıkan iki zanlı gözaltına alınarak emniyete götürülürken, 10 bin euroyu alarak kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar

Adana’da otomobilin lastiğini patlatıp, yardım etme bahanesiyle araçtaki 22 bin euroyu çaldılar
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