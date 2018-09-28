Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alkan Akkuş'un kullandığı 01 SD 667 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'ndeki Mavi Bulvar kavşağında plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklette bulunan 13 yaşındaki Mehmet S. ile 15 yaşındaki Mehmet Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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