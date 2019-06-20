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Adana'da otoyolda heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

Pozantı ilçesine meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Adana-Ankara otoyolunun 3. kilometresinde Kırkgeçit tüneller mevkisinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle taş ve toprak parçalarının döküldüğü üç şeritli yolda iki şerit ulaşıma kapandı.

Adana'dan Ankara yönünde ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolda ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
heyelan Otoyol Pozantı trafik

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