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Adana'da oy kullanan vatanaşlar kavga etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

ADANA'da, oy kullanmaya gelen iki grup arasında kavga çıktı.

Adana'da oy kullanan vatanaşlar kavga etti

ADANA, (DHA)- ADANA'da, oy kullanmaya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Polis hava ateş açarak tarafları ayırdı.
Seyhan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, havaya ateş açtı. Kavga edenlerden 2 kişi, polis aracına bindirilerek götürüldü.
Polis, okul çevresinde güvenlik tedbirlerini arttırdı.

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Adana'da oy kullanan vatanaşlar kavga ettiAdana'da oy kullanan vatanaşlar kavga ettiAdana'da oy kullanan vatanaşlar kavga ettiAdana'da oy kullanan vatanaşlar kavga etti

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