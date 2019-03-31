Adana'da oy kullanan vatanaşlar kavga etti

ADANA, (DHA)- ADANA'da, oy kullanmaya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Polis hava ateş açarak tarafları ayırdı.

Seyhan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, havaya ateş açtı. Kavga edenlerden 2 kişi, polis aracına bindirilerek götürüldü.

Polis, okul çevresinde güvenlik tedbirlerini arttırdı.

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