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Adana'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 09:58 | Son Güncelleme

Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan 29'u tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen zanlıları yakalamak için belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda 85 gram esrar, 3 gram eroin ve 86 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan 29'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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adana eroin esrar uyuşturucu

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