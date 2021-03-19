HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da paramotor paniği

Adana’da paramotor paniği

19.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da izin almadan şehir merkezinin üzerinde paramotor uçuran iki kişi paniğe neden oldu.

Adana’da izin almadan şehir merkezinin üzerinde paramotor uçuran iki kişi paniğe neden oldu. Polis şahısları megafonla seslenerek aşağı indirdi.
Havada iki paramotor gören polis ekipleri Suriye’den iki YPG’li teröristin paramotor ile gelip Hatay’ın İskenderun ilçesinde 19 Ekim 2020 tarihinde bombalı eylem yapmak isterken etkisiz hale getirilmesinden dolayı alarma geçti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü başta olmak üzere, özel harekat ve diğer ekipleri bölgeye sevk edildi. Merkez Sabancı Camii ve Taşköprü üzerinde uçan paramotorlu iki kişi ekipler tarafından bir süre takip edilip indirilmeye çalışıldı. Bu arada polis ekipleri izinli uçuş yapmak isteyen iki şahsın olup olmadığını da kontrol etti. Ancak paramotor ile uçmak için kimsenin izin almadığı belirlenince alarmın seviyesi de yükseldi. Polis megafonlarla alçalan şahıslara inmeleri için uyarıda bulundu. Bu arada polis helikopteri de havalandı. Bir süre daha havada kalan paramotorlu iki şahıs uyarılar üzerine Merkez Parka iniş yaptı. İsimlerinin Ali Kabaş ve Kemal Tufan olduğu öğrenilen şahıslar İstanbul’dan geldiklerini Portakal Çiçeği Karnaval Komitesi ve Çukurova Belediyesinin istediği üzerine karnavalda yayınlanması için Adana’nın tarihi ve turistik mekanlarını havadan görüntülediklerini söyledi.
GBT kontrolü yapılan ve izin almadan uçuş yapan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Polis merkezine götürülen şahıslara para cezası uygulandı.
Bu arada polis helikopteri bir süre daha havada uçmaya devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
İstanbul'da korkutan yangın! İstanbul'da korkutan yangın!
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Şişli'de ahşap binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da korkutan yangın!

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısı Eren Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada! Yeni koronavirüs önlemi

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada!

Şanlıurfa'da herkes kayıp gençler için seferber oldu

Şanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber oldu

Son Dakika: Çeşme'de lastik bot faciası! 3 kaçak göçmen hayatını kaybetti

İnsanlık dışı olay! Ellerini kelepçeleyip ölüme gönderdiler

Yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken araştırma! Velilerin yüzde 54,8’i 'evet' diyor

Yüz yüze eğitimle ilgili kritik araştırma! Yüzde 54 'evet' diyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.