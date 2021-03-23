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Adana’da park halindeki 2 otomobil kundaklandı

23.03.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce park halinde bulunan 2 otomobil yanıcı madde dökülerek kundakladı.

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce park halinde bulunan 2 otomobil yanıcı madde dökülerek kundakladı. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler park halinde bulunan 2 otomobile yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ile polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçlardan birisi tamamen kullanılamaz hale gelirken diğer araçta kısmi yanık oluştu.
Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

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