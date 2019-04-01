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Adana'da park halindeki 5 aracın lastikleri kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Adana'da park halindeki 5 aracın lastikleri kesildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Alınan bilgiye göre, araçlarını gece Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na park eden vatandaşlar, sabah saatlerinde bölgeye gittiklerinde araçların lastiklerinin patlatıldığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları araştırmada 5 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi.

Araç sahiplerinden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da tamirci çağırarak lastiklerini değiştirdi.

Resul Babür, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah kalktığında aracının lastiğinin kesilmiş olduğunu fark ettiğini, daha sonra 4 aracın daha lastiğine zarar verilmiş olduğunu gördüğünü kaydetti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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