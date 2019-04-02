Adana’da park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklandı

Adana’da kimliği belirlenemeyen 2 kişi park halindeki bir otomobile benzin dökerek kundaklamak istedi. Araç sahibi durumu fark edince yangın büyümeden söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 58192 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirnemeyen 2 kişi Hayrettin Kızılçınar’a ait 01 KM 257 plakalı otomobile benzin dökerek aleve verdi. Kızılçınar durumu fark edince hemen aracının yanına koştu. Şahıslar ise hızla olay yerinden kaçtı. Kızılçınar kovayla otomobilinin üzerine su dökerek yangının büyümesi önledi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kızılçınar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından kundaklamayı gerçekleştiren 2 kişinin kimliği tespit etme çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.