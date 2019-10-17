HABER

Adana'da pazarcıların yer kavgası: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Merkez Çukurova ilçesinde pazarcılar arasında tezgah yeri konusunda çıkan kavgaya polis biber gazı kullanarak müdahale etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında 5 kişi gözaltına alındı.

Toros Mahallesi'nde kurulan semt pazarında iki esnaf arasında tezgah yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, biber gazıyla müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kavgada darp sonucu hafif yaralanan 5 kişi gözaltına alındı.

Pazar, kavga nedeniyle bir süreliğine zabıta ekiplerince alışverişe kapatıldı.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Havadan fotoğrafla//Depremde minaresinin bir kısmı yıkılan caminin diğer minaresi de sökülüyor Havadan fotoğrafla//Depremde minaresinin bir kısmı yıkılan caminin diğer minaresi de sökülüyor 
HDP önünde oturma eylemindeki baba: Oğlumu götürenler insan olamazHDP önünde oturma eylemindeki baba: Oğlumu götürenler insan olamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 yaralı adana esnaf kavga Pazar

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Son dakika: YÖK MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili kararını verdi! Kamudan çıkarılacak

MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 30 gün süreyle yasaklandı

Valilik açıkladı! 30 gün süreyle yasaklandı

Son dakika! Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

Nusaybin'de 8 kişi şehit olmuştu! YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Nusaybin'de 8 kişinin şehit olduğu saldırı anı kamerada

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.