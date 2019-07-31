HABER

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 09:03 | Son Güncelleme

Adana’da emekli, dul ve yetim maaşı alanları resmi evrakta sahtecilik yaparak dolandırdığı ve tefecilik yaptığı öne sürülen 4’ü kadın 15 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

Adana’da emekli, dul ve yetim maaşı alanları resmi evrakta sahtecilik yaparak dolandırdığı ve tefecilik yaptığı öne sürülen 4’ü kadın 15 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Şebekenin lideri konumundaki şahsın pitbullarla korunan şatosuna polis veteriner hekim yardımıyla girdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik yaptığı" öne sürülen 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 6 ay önce emekli bir vatandaş, paraya ihtiyacı olduğunda bir şahıstan 40 bin lira istediğini onun da kendisine 60 bin liralık senet imzalatıp daha sonrada "maaşım şu şahsın hesabına düzenli yatsın" diye muvafakat verdiğini ancak şahıstan ne para alabildiğini ne de maaşını alabildiğini söyleyip polise başvurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, bu başvuru üzerine savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle şahsı takibe başladı. Yapılan takip sonucunda birbiriyle irtibatlı olan liderliğini ise M.Y.M. ile A.Ş.’nin yaptığı bir şebeke olduğunu belirledi. Polis bu şebekenin 100’den fazla emekli, dul ve yetim maaşı alan ancak maddi durumu olmayan şahısları ağına düşürerek tefecilik yöntemiyle para vereceğini söyleyip ödemeyi ise mağdurun kendi rızasıyla maaşını zanlıların hesabına yönlendirmesini sağladığını, daha sonrada vadettiği parayı vermediği gibi bir sürede maaşları çekmeye devam ederek yaklaşık 8 milyon lira gelir elde ettiklerini saptadı. Polis ayrıca A.Ş.’nin sevgilisi Y.A.’nın da bu işin içinde olduğunu sevgilisine yardım ettiğini tespit etti. Ayrıca zanlıların bunu yaparken evrakta sahtecilik yaptığını da belirledi. Bu tespitlerin üzerine polis zanlılara yönelik Adana ve İstanbul’da bugün şafak vakti operasyon başlattı.

Şato pitbullarla ve güvenlik kameralarıyla korunuyor
2 ilde 15 adrese yaklaşık 200 polisle baskın başladı. Uzun namlulu silahlarla operasyona giden polisin, bir adresi de Çukurova ilçesine bağlı Karahan Mahallesinde ikamet eden şebekenin liderliğini yapan şahıslardan biri olan A.Ş.’nin eviydi. Polis evi daha önce takibe aldığı için evin dört bir tarafında pitbullar olduğunu ve hareketli kamerayla korunduğunu bildiği için eve veteriner hekimle ile baskın yaptı. Polis eve yönelince pitbullar tepki verdi. Bunun üzerine veteriner hekim giriş kapısının her iki tarafında bulunan pitbulları etkisiz hale getirip araç içindeki kafese koydu. Daha sonrada evin arka tarafından bulunan 3 pitbull da etkisiz hale getirilip araçtaki kafese konuldu. Bunun dışında evde 5 köpek daha olduğu tespit edildi. Ancak bu köpeklerin bakımı yasak köpekler listesine girmediği için el konulmadı. Şatoya giren polis bir süre arama yaptı. Aramalar yapıldıktan sonra zanlı ve sevgilisi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Sağlık kontrolünden sonra zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.