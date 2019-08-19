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Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 07:43 | Son Güncelleme

ADANA'da halkı provoke etmeye yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da halkı provoke etmeye yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 23 kişinin evine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, halkı provokeye yönelik terör örgütünün ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

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Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararıAdana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararıAdana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararıAdana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı

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