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ADANA'DA PKK OPERASYONU: 24 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 08:50 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.  15 Şubat terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
15 Şubat terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, 38 adrese eş zamanlı girildi. Direnişin yaşanabileceği evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp, giren ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Poli araçlarının operasyon noktasına gidişi
- Özel harekat polislerinin binaa girmesi
- Özel harekat polislerinin koç başı ile kapıyı kırması
- Şüphelinin evden çıkartılması
- Evin bulunduğu sokaktaki özel harekat polislerinden görüntü
- Gözaltına alınan şüphelinin polis aracına bindirilmesi
- Gözaltı alınan şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02'20" Boyut: 261 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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