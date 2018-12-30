HABER

Adana'da PKK propagandasına 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 15:24 | Son Güncelleme

ADANA'da, HDP il binasındaki odada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA, (DHA) - ADANA'da, HDP il binasındaki odada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişiden 5'i yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım'da, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek olduğu belirlendi. Şüphelilerin, HDP il binasındaki odada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yaptığı belirtildi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Yok böyle bir vahşet! Ağabeyini öldürüp kuyuya gömdü üstelik...Yok böyle bir vahşet! Ağabeyini öldürüp kuyuya gömdü üstelik...
Ödüllü sporcunun cenazesinde yürek yakan sözler!Ödüllü sporcunun cenazesinde yürek yakan sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Kavga ettiği ağabeyini önce öldürdü sonra çukura gömdü

Yok böyle bir vahşet! Ağabeyini öldürüp kuyuya gömdü üstelik...

Öldürülen vücut geliştirme sporcusunun ailesinden tepki: İnsanlık utansın

Ödüllü sporcunun cenazesinde yürek yakan sözler!

Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı: 25-30 gündür aynı şekilde uyuyordu

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Yediği ekmekten çıkan vidayı yutunca kabusu yaşadı!

Ekmeği bir daha ısırınca fark etti, hayatı kabusa döndü!

İstanbul Büyükada'da can pazarı! Yaşlı kadın motordan denize düştü...

Büyükada'da denizde can pazarı! Yaşlı kadın motordan düşünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.