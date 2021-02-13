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Adana’da PKK/KCK operasyonunda 25 gözaltı

13.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Adana’da terör örgütü PKK adına korsan gösteri hazırlığında oldukları, daha önce yapılan korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adana’da terör örgütü PKK adına korsan gösteri hazırlığında oldukları, daha önce yapılan korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Operasyonun drone ile görüntüleri de ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına yasa dışı korsan gösteriye katılan, polislere molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanasının sözde yıl dönümü nedeniyle sokakta eylem yapacağı tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Söz konusu şahısların evlerinin bulunduğu sokağa önce zırhlı araçlar girdi, ardından özel harekat timleri gelerek yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel hareket polisi, şahısların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırıp içeri girerek şüphelileri etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK adına korsan gösteri hazırlığında oldukları, daha önce yapılan korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonun drone görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde özel harekat polislerinin topbaşıyla kapıları kırıp evlere girmesi, zanlıları gözaltına alması yer alıyor.

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