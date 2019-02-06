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Adana’da plastik deposu alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 18:06 | Son Güncelleme

Adana’da bir apartmanın altında bulunan plastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adana’da plastik deposu alev alev yandı

Adana’da bir apartmanın altında bulunan plastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi, Mavi Bulvar üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki plastik deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, paniğe neden oldu. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Dumanların sardığı binada bulunan apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle çok büyümeden söndürüldü.
Yangının ardından depo kullanılamaz hale gelirken, binada da hasar oluştu.

Adana’da plastik deposu alev alev yandı

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