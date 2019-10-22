HABER

Adana’da plastik fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 02:02 | Son Güncelleme

Adana’da bir plastik fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.Yangın, saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir plastik fabrikasının depo kısmında meydana geldi.

Adana’da bir plastik fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir plastik fabrikasının depo kısmında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri çalışanları yangını fark etmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangında fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangınPlastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın
İskenderun körfezinde şiddetli yağmur ve fırtına balıkçıları canından ediyorduİskenderun körfezinde şiddetli yağmur ve fırtına balıkçıları canından ediyordu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

MSB duyurdu: 77 askeri ataşe bakanlığa çağrıldı!

MSB duyurdu: 77 askeri ataşe bakanlığa çağrıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.