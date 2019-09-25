Adana'da polis aracına saldırı: Beş yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre patlamada biri polib beş kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Saldırıyla ilgili olarak Adana Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada dört vatandaşımız ve bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup, genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Saldırıda yaralananların tedavisi sürerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

DHA/SSB, HT

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