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Adana'da polis şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:49 | Son Güncelleme

Akü çaldıkları öne sürülen biri kadın iki şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında araçları kaza yapınca yakalandı

Adana'da akü çaldıkları öne sürülen biri kadın iki kişi, polisten kaçtıkları araçla kaza yapınca yakalandı.

İmamoğlu ilçesinde akü hırsızlığına karıştığı iddia edilen iki şüphelinin kaçtıkları aracı tespit eden polis ekipleri, zanlıları takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren zanlılar, merkez Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi ara sokaklarına yöneldi.

Bu sırada zanlıların kaçtığı otomobil, önce park halindeki bir araca, daha sonra öğrenci yurdunun tel örgülerine çarparak durdu.

Araçtaki şüpheliler Burak D. (26) ile Rabia B. (19) yakalandı. Otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu iddia edilen 2 kamyon aküsü bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi.

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