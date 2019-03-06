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Adana'da polis şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 03:05 | Son Güncelleme

Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan biri kadın iki şüpheli yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı

Adana'da polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan biri kadın iki şüpheli yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 BJV 271 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulvar boyunca ilerlediği ve Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girebileceğinin anons edilmesi üzerine ekipler bağlantılı yollarda önlem aldı.

Polislerin önlemine rağmen kaçmaya devam eden ve TAG Otoyolu'na giren şüpheliler, bir süre ilerledikten sonra buradan çıkarak Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaçışlarını sürdürdü.

Şüpheliler, yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından Kurtuluş Caddesi ile Güneykuşak Bulvarı'nın kesiştiği noktada Seyhan Asayiş Devriye Amirliği ekiplerince durduruldu.

Polis, sürücü S.T'yi gözaltına alırken araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu için kaçtığı tespit edilen S.T ve kız arkadaşı E.B.K ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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