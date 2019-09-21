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Adana'da polis şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 01:11 | Son Güncelleme

Pozantı ilçesinde polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 2 şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı - Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

Adana'nın Pozantı ilçesinde polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 2 kişiden biri, kovalamaca sonucu yakalandı.

Pozantı ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri 01 T 2127 plakalı ticari taksiyi durdurmak istedi.

Polisler "Dur" ihtarına uymayan ve ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmek isteyen şüphelileri bir süre kovaladı.

Şüpheliler, yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın ardından çıkmaz sokakta polis ekiplerince durduruldu.

Polis, araç sürücüsü V.Y'yi gözaltına alırken kaçak içki ticareti yaptığı iddia edilen M.Y. kaçtı.

Otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak içki ele geçiren ekipler, kaçan M.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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kaçak Kovalamaca polis Pozantı

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