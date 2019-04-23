Adana'da polise direnen bıçaklı kişi etkisiz hale getirildi

Adana'da bıçakla kendisine zarar verdikten sonra polise direnen kişi, itfaiyenin suyla, polisin ise biber gazıyla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde elinde bıçak olan bir kişin kendisine zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Caner Y, ekiplerin yanına yaklaşmasına izin vermeyip bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi.

Elindeki bıçakla direnmeye devam eden Caner Y'yi yakınları da ikna edemeyince olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin suyla müdahale ettiği Caner Y. elindeki bıçakla direnmeye devam edince polisler de biber gazı sıktı.

Bu esnada bir apartmana kaçan Caner Y. yakalanıp elindeki bıçak alındıktan sonra kelepçelendi.

Bazı vatandaşların da tepki gösterdiği Caner Y, ambulansla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

