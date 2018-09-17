Adana'da polise saldırdığı iddia edilen 3 kişiye gözaltı

Adana'da, ihbar üzerine olay yerine giden polise saldırarak kolunun kırılmasına neden olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Vural K. idaresindeki 01 CBC 40 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde park halindeki 01 HT 772 plakalı otomobile çarptı.
Sürücünün kaza sonrası olay yerinden ayrılması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine, tekrar kaza bölgesine gelen sürücü Vural K. ve yakınları saldırıda bulundu.
Polisin telsizden destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi.
Çıkan olayda kolundan yaralanan polis memuru H.Ş, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun kolunun kırıldığı öğrenildi.
Olaylara müdahale eden polis, sürücü Vural K. ile yakınları Hakan T. ve Abdulkadir K'yi gözaltına aldı. Zanlılar, Fatih Polis Merkezine götürüldü.
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