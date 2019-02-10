Adana'da polisi görünce kaçan sürücünün aracında çalıntı kablo bulundu

Adana'da polisi görünce kaçan sürücünün aracında çalıntı kablolar bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesine Sezai Karakoç Bulvarında uygulama yapan polis ekipleri, kendilerini gören bir sürücünün otomobilini bırakıp kaçtığını fark edince bir süre kovaladı.

Şüphelinin ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmesinin ardından polis, otomobilde yaptığı aramada çalıntı olduğu belirlenen 3 çuval içerisinde fiber internet kabloları ile kablo kesmede kullanılan makas ve eldiven ele geçirdi.

Kabloların Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nden çalındığını tespit eden ekipler, otomobili Sarıçam Polis Merkezine götürdü.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

