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Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Adana polisi, bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 19 adet tabanca, 16 adet tüfek, 8 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 19 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı otomobilin yanı sıra aranan 126 şahıs ve 6 da kayıp çocuk buldu.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramını vatandaşın huzur ve güven içinde geçirmesi için bir hafta boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı.

Adana polisi, bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 19 adet tabanca, 16 adet tüfek, 8 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 19 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı otomobilin yanı sıra aranan 126 şahıs ve 6 da kayıp çocuk buldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramını vatandaşın huzur ve güven içinde geçirmesi için bir hafta boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Polis, şehrin giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarının yanı sıra ara sokaklarda bile şok uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan bu uygulamalar sonucunda bir haftada 1 uzun namlulu silah, 19 tabanca, 16 tüfek, 8 kuru sıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve çok sayıda bıçak ele geçirildi. Ayrıca bu uygulamalarda 2 çalıntı otomobil, 19 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Zanlılar hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Uygulamalarda uyuşturucu tacirlerine de geçit verilmezken 14 gram eroin, 525 gram esrar, 7 kök Hint Keneviri, 962 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 126 aranan şahıs yakalandı, 6 kayıp çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi. Polisin yaptığı bu uygulamalar sayesinde bayramda olacak bir çok olayın önüne geçildiği öğrenildi.

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana’da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı
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