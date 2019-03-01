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Adana'da polisin şehit edilmesine ilişkin davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 20:37 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahalede bulunan polisin şehit edilmesiyle ilgili 6'sı tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Sedat Şimşek'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, Zeki Binici'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl, 14 sanığın 6 ay ila 25 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 14 sanığın da beraatine karar verildi.

Adana'da, terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale eden polisin şehit edilmesiyle ilgili 6'sı tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Sedat Şimşek'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, Zeki Binici'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl, 14 sanığın 6 ay ila 25 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 14 sanığın da beraatine karar verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Kadir B, Ramazan S, Sedat Ş. ve Zeki B. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Seyfettin U. ve Mehmet T. de bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Son sözleri sorulan tüm sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

İçişleri Bakanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü avukatları ise şikayetçi olduklarını yineleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Şimşek'in ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, sanık Zeki Binici'nin ağırlaştırılmış müebbet ve ''kasten adam öldürme'' suçundan 29 yıl, 14 sanığın ise 6 ay ila 25 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 14 sanığın da beraatine hükmetti.

Mahkeme ayrıca haklarında hüküm verilen sanıklar, Osman Işıklı, Faruk Dursun ve Emrah Tarhan için tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, tutuklu sanıkların da mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride, polis Mustafa Yeli vurularak şehit edilmişti. Olayın ardından 30 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı.

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